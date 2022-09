Ουρές χιλιομέτρων για το «ύστατο χαίρε» στη βασίλισσα Ελισάβετ

Χιλιάδες άνθρωποι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, πέρασαν δίπλα από το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η σορός της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Λονδίνο από τη Σκωτία, όπου την περασμένη Πέμπτη η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών.

Mourners who formed long lines across Lambeth Bridge in London to pay their respects to Queen Elizabeth II were warned they could face a queue of 30 hours.



The coffin will lie in state at Westminster Hall for 4 days until the funeral (via @quicktake) https://t.co/AxeuIJ1nhZ pic.twitter.com/N9bHGPhpIc