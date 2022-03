Ουρκανία: Αναφορές για τρεις εκρήξεις στη Λβιβ

Το Reuters αναφέρει, επικαλούμενο μάρτυρα, ότι καπνός υψώνεται μετά από τρεις εκρήξεις που ακούστηκαν στην ανατολική πόλη της Ουκρανίας, Λβιβ, όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες πρόσφυγες, ενώ εκεί έχουν μεταφερθεί πολλές πρεσβείες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε ανάρτηση του στο Facebook ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν κόντα στην πόλη. «Τρεις ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο Λβιβ. Όλοι πρέπει να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους και να παραμείνουν εντός των οικιών τους», τόνισε ο Ιγκόρ Ζινκεβιτς.

Heavy smoke in the sky, Lviv was reportedly hit by three missiles. Sires and ambulances all over the city. pic.twitter.com/Oqumty8KXr