Ουζμπεκιστάν: Για χιλιάδες τραυματίες και πέντε νεκρούς στις διαδηλώσεις μιλούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της αυτόνομης επαρχίας Καρακαλπακστάν του Ουζμπεκιστάν, μετέδωσε ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Daryo.uz, επικαλούμενος έναν ντόπιο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με τον Σουλτανμπέκ Ζιγιάγιεφ, τον επικεφαλής του υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας του Καρακαλπακστάν, τα νοσοκομεία στην πόλη Νουκούς είναι γεμάτα με ασθενείς που τραυματίστηκαν όταν οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Correction re: claim that the red- coloured puddles in the footage from the streets of #Nukus #Karakalpakstan are blood: https://t.co/akrbvA92rl.

Apparently #Uzbekistan authorities used red paint to disperse/mark the protesters: https://t.co/akrbvA92rl. Bizarre choice of colour. https://t.co/Dsr4Y4VFFJ — Sergey Vasiliev (@sevslv) July 3, 2022

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Ζαφκάτ Μιρζίγιοεφ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν «θύματα» στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην αυτόνομη δημοκρατία του Καρακαλπακστάν, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

«Δυστυχώς υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των δυνάμεων της τάξης» ανέφερε ο Μιρζίγιοεφ, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της προεδρίας, σε μια ομιλία του στο Καρακαλπακστάν. Ο Ουζμπέκος πρόεδρος κατηγόρησε τους οργανωτές των διαδηλώσεων ότι «κρύβονται πίσω από συνθήματα» και επιδιώκουν «να θέσουν υπό τον έλεγχό τους κυβερνητικά κτίρια των τοπικών αρχών».

«Πολλές ομάδες προσπάθησαν να καταλάβουν τα κτίρια του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων στην πόλη Νουκούς (την πρωτεύουσα του Καρακαλπακστάν) και του υπουργείου Εθνικής Φρουράς, για να πάρουν όπλα», πρόσθεσε. «Επωφελούμενοι από το γεγονός ότι ήταν περισσότεροι, οι άνδρες αυτοί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, που χτυπήθηκαν και τραυματίστηκαν σοβαρά», πρόσθεσε. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας και έβαλαν φωτιές.

Ένας εξόριστος αντιπολιτευόμενος πολιτικός, ο Πουλάτ Αχούνοφ, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι με βάση τις επαφές του με ντόπιες πηγές και τις ενδείξεις από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον πέντε. Υπάρχουν, είπε, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες επειδή η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα βίντεο δείχνουν ανθρώπους που μοιάζουν τραυματισμένοι ή αναίσθητοι. Ένας Ουζμπέκος αξιωματούχος, ο Μπομπούρ Μπεκμουρόντοφ, κατήγγειλε τα πλάνα που αναρτήθηκαν στο Twitter και δείχνουν ένστολους να περπατούν σε έναν δρόμο καλυμμένο με ένα κόκκινο υγρό. «Φίλοι μου, μην ενδίδετε σε αυτές τις ντροπιαστικές προκλήσεις. Επαληθεύστε τις πληροφορίες σας. Είναι απλώς κόκκινο νερό. Σας παρακαλώ, μάθετε την αλήθεια», έγραψε.

Footage appeared on social networks, shot, presumably, in #Uzbekistan, in the city of Nukus (the capital of the autonomous #Karakalpakstan). They show blood on the pavement after the demonstrations. pic.twitter.com/lXBafm9CrQ — Newsistaan (@newsistaan) July 2, 2022

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «οι οργανωτές των ταραχών» συνελήφθησαν, χωρίς άλλες πληροφορίες.

Οι ταραχές αυτές είναι η σοβαρότερη εσωτερική κρίση που αντιμετωπίζει ο Ουζμπέκος πρόεδρος από το 2016, όταν ανέλαβε την εξουσία.

Δύο κάτοικοι της Νουκούς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια μικρή ομάδα προσπάθησε να διαδηλώσει το βράδυ του Σαββάτου αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν τη συγκέντρωση. Μάρτυρες που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι είπαν ότι η αστυνομία μάλλον χρησιμοποίησε δακρυγόνα και καπνογόνα.

Άλλοι μάρτυρες είπαν ότι σήμερα επικρατεί ηρεμία στην πόλη, στην οποία περιπολούν αστυνομικοί.

I am surprised how many qualified international journalists are contributing to disinformation about the situation in #Uzbekistan right now. Although there are clearly victims in #Karakalpakistan, the red color of the streets is water dye, used to mark the protesters. pic.twitter.com/lF07VCSOWj — Oybek Shaykhov (@OShaykhov) July 3, 2022

Το Ουζμπεκιστάν συνορεύει με το Αφγανιστάν και βρίσκεται σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, όπου η Ρωσία και η Κίνα ασκούν σημαντική επιρροή. Ο Μιρζίγιοεφ ανέλαβε την εξουσία το 2016, μετά τον θάνατο του προκατόχου του, του Ισλάμ Καρίμοφ, και προχώρησε σε οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Επανεξελέγη πέρσι αλλά κατηγορείται για ολοένα και αυταρχικότερη διακυβέρνηση.

Οι διαδηλώσεις αφορούσαν την προτεινόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, με την οποία η θητεία του προέδρου θα αυξανόταν κατά δύο χρόνια, από τα πέντε που είναι σήμερα στα επτά.