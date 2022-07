Οβίδες που βλήθηκαν από το Αφγανιστάν έπεσαν στο Ουζμπεκιστάν

Πέντε οβίδες που βλήθηκαν προχθές Τρίτη από το έδαφος του Αφγανιστάν έπεσαν στην πόλη Τέρμεζ (Θέρμις) του Ουζμπεκιστάν, επιβεβαίωσε το ουζμπεκικό υπουργείο Εξωτερικών χθες Τετάρτη.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι οβίδες δεν εξερράγησαν και δεν προκάλεσαν θύματα. Ωστόσο, είχαν αποτέλεσμα να προκληθούν «φθορές» σε τέσσερις κατοικίες, ενώ η πέμπτη έπεσε σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Οι οβίδες πιστεύεται πως βλήθηκαν από την καρότσα ημιφορτηγού στη Χαϊρατάν, παραμεθόρια πόλη στη βόρεια αφγανική επαρχία Μπαλχ.

Εικόνες που μοιράστηκαν Αφγανοί δημοσιογράφοι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πως οι οβίδες είχαν κρυφτεί σε φορτίο λαχανικών.

#Uzbekistan - #Afghanistan: 5 rockets were fired at the Uzbek city of Termez yesterday from across the Afghan border. The perpetrators of the attack are unknown, however ISKP is suspected, as they claimed the only previous attack of this type into Uzbekistan.



(via @natsecjeff) pic.twitter.com/ANjFLUz6t5