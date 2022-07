Αυξάνονται οι αντιδράσεις Αμερικανών βουλευτών για τα F-16 στην Τουρκία

Την αντίθεσή τους στην πώληση νέων F-16 στην Τουρκία, από τις ΗΠΑ, εξακολουθούν να εκφράζουν οι Αμερικανοί βουλευτές, οι οποίοι σταδιακά αυξάνονται σε αριθμό. Έπειτα από την πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσαν στο Κογκρέσο δέκα εξ αυτών, σήμερα ανακοινώθηκε πως 35 Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές απέστειλαν μια κοινή επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενοι στην εν λόγω συμφωνία με την Άγκυρα.

Τη διακομματική επιστολή απέστειλε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Φρανκ Παλόνε, ο οποίος και τη γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter. Σε αυτή τονίζει πως «δεν πρέπει να υποστηρίξουμε τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι να ληφθούν απτά μέτρα για να σταματήσουν οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Ερντογάν και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Στην επιστολή εκφράζεται επίσης ανησυχία για τη στάση που τηρεί ο Λευκός Οίκος, καθώς σημειώνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ανταμείψει τον πρόεδρο Ερντογάν για τη μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και προς το ΝΑΤΟ.

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx