Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα από το πολικό ψύχος - Εντυπωσιακές εικόνες

Οι πολικές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στις ΗΠΑ πάγωσαν μερικώς και τους γνωστούς καταρράκτες του Νιαγάρα χαρίζοντας ασυνήθιστες και άκρως εντυπωσιακές εικόνες. Το φαινόμενο χάρισε μοναδικά στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα και δείχνουν ομίχλη και λεπτά στρώματα πάγου που καλύπτουν μέρη του εμβληματικού τουριστικού προορισμού στα σύνορα της πολιτείας της Νέας Υόρκης και του Οντάριο του Καναδά.

Το παγωμένο θέαμα σχηματίστηκε καθώς ο χειμωνιάτικος καιρός έπληξε τα βορειοανατολικά το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες και μια θανατηφόρα χιονοθύελλα στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, περίπου 25 μίλια νότια των καταρρακτών του Νιαγάρα.

Niagara Falls partly freezes as temperature dips in UShttps://t.co/q61IhULH0I



📽️: Lokman Vural Elibol pic.twitter.com/0caMHHuzT1