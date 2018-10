Παγκόσμια πρωτοτυπία: Πανεπιστήμιο του Ιράκ για πρώτη φορά στην κατάταξη με τα καλύτερα του κόσμου

Για πρώτη φορά φέτος στην κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings (THE) συμπεριλαμβάνεται ένα ιρακινό πανεπιστήμιο, ως ένα από τα 1.000 κορυφαία στον κόσμο. Το πανεπιστήμιο της Βαγδάτης κατέχει στην κατάταξη του 2019 την θέση 800-1000 και εμφανίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένο στα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν την επιρροή της έρευνας και την διεθνή ερευνητική συνεργασία.







Και δεν είναι το μοναδικό που μπαίνει για πρώτη φορά στην κατάταξη. Το πανεπιστήμιο West Indies είναι το πρώτο της Τζαμάικα που εντάσσεται και μάλιστα στις θέσεις 501-600, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζονται ακαδημαϊκά ιδρύματα από το Καζακστάν, την Τανζανία και το Νεπάλ.





Το πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας ανήλθε οχτώ θέσεις, φτάνοντας στην 22η και ξεπερνώντας το πανεπιστήμιο του Πεκίνου, αποτελώντας έτσι το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κίνας για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, ξεπερνά και το National University της Σιγκαπούρης και γίνεται το καλύτερο πανεπιστήμιο της Ασίας, ενώ κατατάσσεται πάνω από το London School of Economics and Political Science (LSE) και το New York University.





Η Κίνα παραμένει η τέταρτη περισσότερο εκπροσωπούμενη χώρα στον πίνακα κατάταξης με 72 πανεπιστήμια (από 63), εφτά εκ των οποίων βρίσκονται στα κορυφαία 200. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν σε συμμετοχές με 172 πανεπιστήμια, ωστόσο, η πλειοψηφία από αυτά πέφτουν ή διατηρούν τις ίδιες θέσεις στη διεθνή κατάταξη, κυρίως λόγω του παγκόσμιου ανταγωνισμού.





Στο μεταξύ η Ιαπωνία, ξεπερνάει την Βρετανία, ως η δεύτερη περισσότερο εκπροσωπούμενη χώρα στην κατάταξη με 103 ακαδημαϊκά ιδρύματα, από 89 με το οποία συμμετείχε την προηγούμενη χρονιά.