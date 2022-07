Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί από πλημμύρες λόγω των μουσώνων

Έντονες πλημμύρες σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους και άφησαν εκατοντάδες άστεγους στο Πακιστάν, δήλωσαν το Σάββατο αξιωματούχοι, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις στην περίοδο των μουσώνων πλήττουν τη χώρα.

Στη νότια επαρχία του Μπαλουχιστάν, 57 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν αφού παρασύρθηκαν από πλημμύρες, σύμφωνα με τον Ζιαουλάχ Λανγκόβε, σύμβουλο για αντιμετώπιση καταστροφών και εσωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού της επαρχίας, προσθέτοντας, ότι οκτώ φράγματα έσπασαν λόγω των δυνατών βροχοπτώσεων.

Εκατοντάδες άλλοι έμειναν άστεγοι αφού τα σπίτια τους κατέρρευσαν από τη βροχή και τις πλημμύρες, τόνισε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι βροχές των μουσώνων συνεχίζονται.

Στη βορειοδυτική επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας εξάχρονος, έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν το σπίτι τους κατέρρευσε λόγω βροχής, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των αρχών της περιοχής.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας πλημμυρισμένες μεγάλες εκτάσεις της μεγαλύτερης πόλης του Πακιστάν, του Καράτσι.

Στο γειτονικό Αφγανιστάν, 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε χθες ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

