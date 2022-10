To Πακιστάν δεν έχει χρήματα λέει η υπουργός Σ. Ρέχμαν- Στα 7 εκατ. οι εκτοπισμένοι

Το Πακιστάν δεν έχει πλέον χρήματα για να ανακάμψει από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, δήλωσε η υπουργός Κλιματικής Αλλαγής της χώρας και κάνει έκκληση για άμεση διεθνή οικονομική βοήθεια.

«Δεν έχουμε άλλο περιθώριο για να προσφέρουμε στήριξη στην οικονομία μας», δήλωσε η Σέρι Ρέχμαν, υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, σε συνέδριο στη Γενεύη που αφορούσε στη συγκέντρωση βοήθειας για το Πακιστάν.

Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη πενταπλασίασαν το ποσό που ζητούν για ανθρωπιστική βοήθεια από τα 160 εκατ. δολάρια σε 816 εκατ., καθώς η αύξηση των υδατογενών ασθενειών και ο φόβος για επιδείνωση της πείνας αποτελούν νέους κίνδυνους, ύστερα από εβδομάδες πρωτοφανών πλημμυρών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τις πρωτόγνωρες βροχοπτώσεις σε περίοδο μουσώνων και το λιώσιμο των παγετώνων, είχαν ως αποτέλεσμα τεράστιες εκτάσεις της χώρας να βρεθούν κάτω από το νερό, ενώ σχεδόν 1.700 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους.

Hard to comprehend the scale of the flood disaster in Pakistan, the 5th most populated nation in the world.



Nearly 1400 dead, 1 million houses were damaged or destroyed, and 50,000,000 people were displaced.

