Πακιστάν: Προφυλακίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Χαν - Αναπτύσσεται ο στρατός λόγω των βίαιων διαδηλώσεων

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ίμραν Χαν προφυλακίστηκε σήμερα για μια υπόθεση διαφθοράς, την επομένη της σύλληψής του, που έχει πυροδοτήσει βίαιες ταραχές σε πολλές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα η πακιστανική κυβέρνηση να αποφασίσει την ανάπτυξη του στρατού στην επαρχία Πουντζάμπ.

Despite arrests of several top leaders of Imran Khan’s party, protests in Pakistan against Imran Khan’s arrest are becoming bigger and more violent! pic.twitter.com/uuGaOYAXAq

«Το δικαστήριο ενέκρινε την προφυλάκιση του Ίμραν Χαν για περίοδο οκτώ ημερών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μπουχάρι, δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού, μετά την κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία.

Η σύλληψη του Χαν έγινε μία ημέρα αφότου ο πανίσχυρος στρατός της χώρας τον επέκρινε επειδή κατηγόρησε κατ’ επανάληψη έναν υψηλόβαθμο στρατιωτικό ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του αλλά και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ότι ευθύνεται για την απομάκρυνσή του από την εξουσία, πριν από έναν χρόνο.

It's a heart wrenching visual to see our national hero , @ImranKhanPTI being manhandled this way, considering he's injured and has countless services for Pakistan, Where are we heading towards? Show some respect to our national hero’s plz🙏🙏🙏 pic.twitter.com/UFd08TVOcp