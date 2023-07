Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Πακιστάν - Στους 54 οι νεκροί

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε χθες στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ενός ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κόμματος.

Η επίθεση κόστισε τη ζωή σε 54 ανθρώπους, οι μισοί εκ των οποίων ανήλικοι, ανέφερε σήμερα η αστυνομία, σε νεότερο απολογισμό.

Pakistan buries the dead after 54 killed in a bombing at an election rally for a pro-Taliban cleric WPXI #PakistanNews #WorldNews #LatestNews #Pakistan [Video] Hundreds of mourners attended funerals in Pakistan after a suicide bombing killed at least 54… https://t.co/RQ5btUT5rp — Gabby Winters (@GabbyWEUNV) July 31, 2023

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης με ανακοίνωση που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram.

Daesh group claims responsibility for a suicide bomb blast in Pakistan that killed at least 54 people, including 23 children, at a political party gathering ahead of elections due later this yearhttps://t.co/xBAQToCFGF#BajaurBlast pic.twitter.com/uEJFCQrfXP — Gulf Today (@gulftoday) July 31, 2023

«Ο αριθμός των νεκρών είναι πλέον 54», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαουκάτ Αμπάς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (CTD), προσθέτοντας ότι 23 από αυτούς ήταν ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ένας τοπικός αξιωματούχος της επαρχίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό.

Death toll in Pakistan suicide bombing rises to 54 as families hold funerals, police say https://t.co/aAiASirvC6 a través de @timesofindia — Miguel Lessey (@leonidas88) July 31, 2023

Η επίθεση είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ (JUI-F). Περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Η πακιστανική κυβέρνηση πρόκειται να διαλυθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται ήδη για τον προεκλογικό αγώνα τους.