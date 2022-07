Πακιστάν: Τουλάχιστον 19 νεκροί από την πτώση μικρού λεωφορείου σε φαράγγι

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν στο δυτικό Πακιστάν, όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε φαράγγι, όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.

Το λεωφορείο ανατράπηκε σε έναν ολισθηρό δρόμο κοντά στη Ντανισάρ στην επαρχία Χάιμπερ Πακτούνκβα την ώρα που κατευθυνόταν προς την Κουέτα από το Ραουαλπίντι, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος Εζάζ Τζάφερ.

Τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Πακιστάν εξαιτίας των κακοσυντηρημένων δρόμων, των παλιών οχημάτων και των απρόσεκτων οδηγών.

Στις αρχές Ιουνίου είχε σημειωθεί στο νοτιοδυτικό Πακιστάν αντίστοιχο δυστύχημα, όταν μικρό λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι λόγω της υπερβολικής ταχύτητας είχε κοστίσει τη ζωή σε 22 επιβάτες.

