Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 νεκροί λόγω των καταρρακτωδών βροχών της εποχής των μουσώνων

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και οκτώ παιδιά, στο Πακιστάν από το τέλος Ιουνίου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έχουν προκαλέσει οι βροχές της εποχής των μουσώνων, ανακοίνωσε σήμερα επίσημη πηγή.

Η εποχή των μουσώνων, που διαρκεί συνήθως από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο και αντιπροσωπεύει το 70 με 80% των ετήσιων βροχοπτώσεων στη νότια Ασία, είναι ζωτικής σημασίας για την άρδευση και την αποκατάσταση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Αν και βοηθά τις καλλιέργειες και συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια της φτωχής αυτής περιοχής, όπου ζουν περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι μουσώνες προκαλούν κάθε χρόνο πολλές καταστροφές.

Record-breaking downpours in Pakistan's Lahore cause flooding in many streets and disrupt normal life, leaving at least 11 people dead. pic.twitter.com/ZdM19gbnew