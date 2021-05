Κατέρρευσε κτήριο 13 ορόφων στη Γάζα έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό

Μια πολυκατοικία ύψους 13 ορόφων κατέρρευσε στη Λωρίδα της Γάζας, αφού επλήγη κατά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς απόψε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ένοικοι του πολυώροφου κτηρίου, καθώς και όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτό, κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, περίπου μία ώρα πριν από τον βομβαρδισμό.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν το κτήριο είχε εκκενωθεί πλήρως ή αν υπάρχουν θύματα.

BREAKING: Israeli airstrike causes 13-story building in Gaza to collapse; residents were warned to evacuate pic.twitter.com/tY55UcwCbG