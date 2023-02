Παναμάς: Τουλάχιστον 33 νεκροί από τη σύγκρουση πούλμαν που μετέφερε μετανάστες με μικρό λεωφορείο

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον Παναμά, όταν ένα πούλμαν που μετέφερε μετανάστες και είχε προορισμό τις ΗΠΑ συγκρούστηκε με ένα μίνι λεωφορείο και έπεσε σε γκρεμό.

Ο πρόεδρος του Παναμά Λαουρεντίνο Κορτίσο εξέφρασε μέσω του Twitter «τη βαθύτατη θλίψη» του για το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Γκουακαλά, στην επαρχία Τσιρικί, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

Οι μετανάστες είχαν ξεκινήσει από το Ντάριεν (τη ζούγκλα στα σύνορα με την Κολομβία) και το λεωφορείο θα τους μετέφερε σε ένα πανδοχείο. Ο προορισμός τους ήταν η Κόστα Ρίκα, απ’ όπου σκόπευαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τις ΗΠΑ.

«Οι πληροφορίες που διαθέτουμε κάνουν λόγο για 33 νεκρούς αυτή τη στιγμή», είπε η διευθύντρια της υπηρεσίας μετανάστευσης Σαμίρα Γκοσάινε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Telemetro.

🚨#BREAKING: 23 injured people have been transported and 33 have died after the traffic accident in Gualaca, Chiriquí, #Panama pic.twitter.com/qesc6QV2sd