Πάνω από 400 πτώματα Ουκρανών πολιτών έχουν βρεθεί στα περίχωρα του Κιέβου-ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

Τα νέκρα σώματα αμάχων πολιτών, στις διάφορες πόλεις στα περίχωρα του Κιέβου, συνεχίζουν να ανακαλύπτονται μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Τουλάχιστον 400 πτώματα έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, είτε σε ομαδικούς τάφους, είτε άταφα, στους δρόμους, δήλωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα 4 Απριλίου.

Κατονομάζοντας τοποθεσίες όπως η Μπούσα, το Ιρπίν και το Χοστόμελ, ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Βαντίμ Ντενισένκο είπε ότι περίπου 400 άμαχοι βρέθηκαν νεκροί στις περιοχές αυτές γύρω από το Κίεβο, αλλά επισήμανε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι προσωρινοί και συνεχώς ενημερώνονται αυξανόμενοι.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7