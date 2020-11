Πάπας Φραγκίσκος: Kατανοώ τους ασθενείς με Covid-19 καθώς κάποτε βρέθηκα κοντά στον θάνατο

Ο Πάπας Φραγκίσκος λέει σε ένα νέο βιβλίο ότι μπορεί να καταλάβει τους ανθρώπους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που φοβούνται τον θάνατο εξαιτίας της δικής του εμπειρίας, όταν ένα μέρος του πνεύμονά του χρειάστηκε να αφαιρεθεί πριν από 63 χρόνια.

Ιταλικές εφημερίδες δημοσίευσαν σήμερα αποσπάσματα του νέου βιβλίου με τίτλο «Let us Dream: The Path to A Better Future» (Ας ονειρευτούμε: ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον) πριν από την κυκλοφορία του τον ερχόμενο μήνα.

Στο βιβλίο, που αποτελεί μια συνομιλία με έναν από τους βιογράφους του, τον Βρετανό Όστεν Άιβερι, ο Φραγκίσκος μιλάει μερικές φορές με τους πιο προσωπικούς μέχρι σήμερα όρους για μια εποχή όπου βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου.

«Γνωρίζω από την εμπειρία μου τι αισθάνονται όσοι είναι άρρωστοι με κορωνοϊό, πασχίζοντας να πάρουν ανάσα καθώς είναι συνδεδεμένοι με αναπνευστήρα» είπε.

Ο Φραγκίσκος ήταν 21 ετών και στο δεύτερο έτος των σπουδών του στο θεολογικό σεμινάριο για να γίνει ιερέας, στη γενέτειρά του στο Μπουένος Άιρες, μια αρρώστια από την οποία έπασχε και η οποία είχε διαγνωστεί λανθασμένα ως γρίπη επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Έβγαλαν περίπου ενάμιση λίτρο υγρό από τον έναν πνεύμονα και βρισκόμουν μεταξύ ζωής και θανάτου» είπε.

Αρκετούς μήνες αργότερα οι γιατροί αφαίρεσαν τον άνω λοβό του δεξιού πνεύμονά του. Σήμερα μπορεί να ακούσει κανείς τον 83χρονο ποντίφικα να αναπνέει βαριά όταν ανεβαίνει σκάλες.

«Η εμπειρία άλλαξε τον προσανατολισμό μου» είπε και πρόσθεσε: «Επί μήνες δεν ήξερα ποιος ήμουν, αν θα ζούσα ή αν θα πέθαινα, ακόμα και οι γιατροί δεν ήξεραν. Θυμάμαι να αγκαλιάζω μια μέρα τη μητέρα μου και να τη ρωτάω αν θα πέθαινα».

Ο Φραγκίσκος θυμάται πως μία μοναχή που εργαζόταν ως νοσοκόμα βοήθησε να σωθεί η ζωή του διπλασιάζοντας μυστικά τις δόσεις πενικιλίνης και στρεπτομυκίνης που είχε συνταγογραφήσει ένας γιατρός.

«Χάρη στην τακτική επαφή της με ασθενείς, ήξερε καλύτερα από τον γιατρό τι χρειάζονται οι ασθενείς και είχε το κουράγιο να εφαρμόσει αυτή την εμπειρία στην πράξη» είπε.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ