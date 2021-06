Τον ''έφαγε'' ο έρωτας

Την παραίτησή του έκανε γνωστή, ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, μετά το ερωτικό σκάνδαλο που ξέσπασε προ ημερών.

Ειδικότερα, ο 42χρονος πολιτικός, φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη σύμβουλό του και οι κάμερες ασφαλείας του υπουργείου τούς «έπιασαν» σε τρυφερές περιπτύξεις.

Matt Hancock caught cheating on his wife in his government office.



Image leaked from CCTV to The Sun. pic.twitter.com/HSII9Zi9ib