Παρίσι: Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο αγαπημένο εστιατόριο του Μακρόν

Βίαια επεισόδια «αμαύρωσαν» τη Γαλλία την 11η ημέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι δίπλα σε μια μπρασερί της Αριστεράς Όχθης που επισκέπτεται συχνά ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της 11ης ημέρας πανεθνικών διαμαρτυριών ενάντια στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που προώθησε ο Γάλλος Πρόεδρος παρά τη ευρεία αντίθεση.

To εστιατόριο “La Rotonde”, του οποίου η τέντα κάηκε για λίγο καθώς οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και μπογιές στην αστυνομία, είναι πολύ γνωστό στη Γαλλία καθώς εκεί ο Μακρόν οργάνωσε ένα εορταστικό δείπνο μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017.

Anti-pension reform protesters attacked the La Rotonde bistro in Paris, known as a favorite of President Emmanuel Macron, as tensions escalated during a heavily policed street demonstration pic.twitter.com/FogOCVbAFL