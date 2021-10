Εκκενώνεται ο σταθμός Gare du Nord στο Παρίσι, έπειτα από απειλή για βόμβα. Πρόκειται για έναν από τους τέσσερις μεγάλους σταθμούς του Παρισιού.

Τα δρομολόγια επίσης διακόπηκαν, ενώ επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Evacuation of Paris' Gare du Nord station after a reported bomb threat



Traffic to and from the area is interrupted, as unverified footage appears to show the station emptying out.



Follow our Telegram https://t.co/gtQwYY5p2N pic.twitter.com/ezggrMRyN7