Παρίσι: Έδιωξε από το εστιατόριό του δύο Ουκρανές φωνάζοντας «Ζήτω ο Πούτιν»

Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο το οποίο δημοσίευσαν δύο Ουκρανές πρόσφυγες και δείχνει διευθυντή εστιατορίου στο Παρίσι να τις διώχνει φωνάζοντας «ζήτω ο Πούτιν».

Η μάνα και η κόρη που εκδιώχτηκαν κακήν κακώς υποστήριξαν ότι ο διευθυντής του εστιατορίου Le Cozy Montparnasse τις έδιωξε από το ρεστοράν λόγω της εθνικότητάς τους.

Η Μελίσα ήταν που τράβηξε με το κινητό της «ένα απόσπασμα μόνον επειδή η μητέρα μου κι εγώ ήμασταν σε κατάσταση σοκ» με το ξέσπασμα του διευθυντή, όπως είπε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Το βίντεο των 15 δευτερολέπτων με τον διευθυντή του εστιατορίου να φωνάζει δύο φορές «Ζήτω ο Πούτιν», ανάρτησε στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ουκρανών της Γαλλίας, Βολόντιμιρ Κογκουτιάκ.

Τι λένε οι δύο Ουκρανές

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα, είπε στα ρωσικά η Μελίσα. «Έβρεχε και έκανε πολύ κρύο, οπότε αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το καφέ «Le Cozy Montparnasse» για να πιούμε τσάι εκεί. Όταν ανοίξαμε το μενού, αναζητήσαμε την τιμή των ζεστών ροφημάτων και καλέσαμε τη σερβιτόρα για πληροφορίες».

«Εξηγήσαμε στη σερβιτόρα ότι επειδή είμαστε Ουκρανές πρόσφυγες, τα χρήματά μας είναι λιγοστά και γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τι θα μας στοιχίσει ένα τσάι». Η σερβιτόρα προφανώς δεν συγκινήθηκε. «Μας απάντησε με υβριστική γλώσσα ότι οι Ουκρανοί δεν είναι καλοδεχούμενοι στο κατάστημά τους», λέει η Μελίσα, που αποφάσισε να καλέσει τον διευθυντή του ρεστοράν.

«Νόμιζα ότι δεν γνώριζε με ποιο τρόπο συμπεριφέρονται τα μέλη του προσωπικού στους πελάτες. Και μου απάντησε φωνάζοντας ότι υποστηρίζει τον Πούτιν κι ότι αυτός έχει δίκιο να σκοτώνει τον ουκρανικό λαό», είπε η κοπέλα.

The restaurant owner from Paris, who was filmed earlier today saying “Viva Putin” while kicking out 2 Ukrainian refugee women was also visited by 2 Ukrainian men tonight.



He apologized to the Ukrainian nation and said “Putin is a douchebag”.



Quick change pic.twitter.com/CklLpvYULf