Παρίσι: Τους 37 έφτασαν οι τραυματίες από την έκρηξη σε κτήριο

Τουλάχιστον 37 είναι πλέον οι τραυματίες ύστερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 21/6 στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας, στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού. Από αυτούς, 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ταυτόχρονα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοουμένων στα ερείπια του κτηρίου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Laurent Nuñez δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό 277 Rue Saint-Jacques μέσα σε ένα κτήριο που περιελάμβανε την Αμερικανική Ακαδημία του Παρισιού, μια δίγλωσση σχολή μόδας και σχεδίου. Οι κάτοικοι περιέγραψαν μια ισχυρή έκρηξη και μια μικρότερη. Ένας άνδρας είπε στο δημόσιο ραδιόφωνο France Info: «Ήταν σοκαριστικό. Είναι μια καταστροφή."

«Νιώσαμε τη δύναμη της έκρηξης»

Η Alexandra, μια φαρμακοποιός στην περιοχή, περιέγραψε το συμβάν: «Ακούσαμε μια απίστευτη, πολύ δυνατή έκρηξη γύρω στις 5 το απόγευμα, νιώσαμε τη δύναμή της. Σκεφτήκαμε ότι αυτό δεν είναι καταιγίδα, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ακούσαμε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Βγήκα έξω να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά ήταν όλα κλειστά. Υπάρχει μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Είναι φρικτό."

Περίπου 70 πυροσβεστικά οχήματα και 270 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη φωτιά και κατάφεραν μετά από μεγάλη προσπάθεια να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μέχρι τώρα πάντως, οι γαλλικές αρχές σημειώνουν ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση.

