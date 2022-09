Παρουσιάστρια ειδήσεων παθαίνει εγκεφαλικό «στον αέρα»

Η παρουσιάστρια ειδήσεων Julie Chin από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του δελτίου ειδήσεων στις 2, ενώ προλόγιζε ρεπορτάζ κατάλαβε πως δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξεις. Επιχείρησε εκ νέου να μιλήσει αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό και παρά την κατάστασή της κατάφερε να δώσει «πάσα» στο μετεωρολογικό δελτίο ζητώντας ταυτόχρονα κατανόηση των τηλεθεατών.

«Συγγνώμη, κάτι συμβαίνει με μένα σήμερα το πρωί και ζητώ συγγνώμη από όλους», είπε και συμπλήρωσε: «Ας προχωρήσουμε και ας πάμε στη μετεωρολόγο Annie Brown». Η Brown ανέλαβε τη μετάδοση, καθώς η Julie ακουγόταν να προσπαθεί να ζητήσει συγγνώμη εκτός κάμερας. «Julie, σε αγαπάμε τόσο πολύ, σε αγαπάμε τόσο πολύ», είπε η Brown γελώντας. «Όλοι έχουμε τέτοιες μέρες», πρόσθεσε η Brown.

Η Julie Chin δεν επέστρεψε στη συνέχεια του δελτίου, αλλά ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα είχε υποστεί εγκεφαλικό. Η ίδια με ανάρτησή της στο Facebook εξήγησε ότι ήταν καλά στην υγεία της και ότι ο γιατρός την ενημέρωσε πως έπαθε «την αρχή ενός εγκεφαλικού, αλλά όχι ένα πλήρες εγκεφαλικό». Η Julie Chin υποστήριξε ότι ένιωθε καλά πριν από τη μετάδοση, αλλά ότι η κατάστασή της επιδεινώθηκε ξαφνικά και γρήγορα.

«Το επεισόδιο φάνηκε να εμφανίστηκε από το πουθενά. Ένιωθα υπέροχα πριν από την εκπομπή μας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα. Πρώτον, έχασα μερικώς την όρασή μου στο ένα μάτι. Λίγο αργότερα, το χέρι μου μούδιασε».

Δείτε το βίντεο:

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf