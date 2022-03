Πατρόν, ο σκύλος που εντοπίζει εκρηκτικούς μηχανισμούς

Ο σκύλος είναι αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και πολλές φορές είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του ακόμη για να σώσει το αφεντικό του.

Ο συγκεκριμένος σκύλος, βέβαια, ο Πατρόν, όπως είναι το όνομα του, έχει σώσει πολλούς ανθρώπους από βέβαιο θάνατο στις τρεις βδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως μας πληροφορεί, η Εμινέ Τζεπάρ με το tweet που ακολουθεί, ο Πατρόν εργάζεται για την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Τσερνίχιβ .

Έχει βοηθήσει στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση σχεδόν 90 ρωσικών εκρηκτικών μηχανισμών από την αρχή του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

🐶Dog Patron that works for Ukraine's State Emergency Service in #Chernihiv, has helped neutralize almost 90 #Russian explosive devices since the beginning of #Russia's war against #Ukraine #StandWithUkraine#StopRussianAgression #StopPutin pic.twitter.com/KGmkbZ3W6j