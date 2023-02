Πέθανε εν ώρα καθήκοντος ο Προτέο, σκύλος διασώστης στην Τουρκία

Πέθανε εν ώρα καθήκοντος ένας από τους σκύλους διασώστες του μεξικανικού στρατού, που άκουγε στο όνομα Προτέο (Proteo) και βρισκόταν στην Τουρκία για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εγκλωβισμένων, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας, Μαρσέλο Εμπράρντ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι ο Προτέο παρασύρθηκε από μια κατολίσθηση καθώς έψαχνε ανθρώπους στα ερείπια στο Αϊνταμάν, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για εξάντληση.

Τα μέλη του Μεξικανικού Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασαν σε ανακοίνωση τη λύπη τους για την απώλεια του σπουδαίου συντρόφου μας, του Προτέο. «Εκπλήρωσες την αποστολή σου ως μέλος της μεξικανικής αντιπροσωπείας στην έρευνα και διάσωση των αδελφών μας στην Τουρκία. Σε ευχαριστούμε για το ηρωικό σου έργο!», αναφέρει.

Από την πλευρά του, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μαρσέλο Εμπράρντ, εξέφρασε επίσης θλίψη για την απώλεια του Προτέο και τον ευχαρίστησε για το έργο του, αναφέροντάς σε ανάρτησή του στο Twitter: «Λυπάμαι για τον θάνατο του Προτέο. Ανέβασε ψηλά το όνομα του Μεξικού και του λαού μας».

