Πέθανε η δασκάλα που ερωτεύτηκε τον 12χρονο μαθητή της και έκανε μαζί του δύο παιδιά

H Μέρι Κέι Λετουρνό, η πρώην δασκάλα του Σιάτλ, η οποία βρέθηκε στη δίνη ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών από καρκίνο.

Η γυναίκα, είχε προκαλέσει τεράστιο σκάνδαλο το 1996 όταν η ερωτική της ιστορία με τον 12χρονο μαθητή της είχε αποκαλυφθεί. Όπως αναφέρει το CNN, την είδηση επιβεβαίωσε ο πρώην δικηγόρος της.

#BREAKING: 58-year-old Mary Kay Letourneau has died of Stage 4 colon cancer. The former Seattle teacher was convicted in 1997 of 2nd-degree rape of a child after admitting to having a sexual relationship w/ her 6th grade student Vili Fualaau. She was 34, he was 12-years-old (1/2) pic.twitter.com/oJk4TYsdsf