Πέθανε ο Tony Rodham, αδελφός της Χίλαρυ Κλίντον

Την είδηση του θανάτου του Τόνι Ρόνταμ, ανακοίνωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και υποψήφια στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές Χίλαρι, στο Τwitter της:

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much.