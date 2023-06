Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που διαγνώστηκε με αυτισμό

Ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που διαγνώστηκε με αυτισμό πέθανε στα μέσα Ιουνίου σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσαν οι συγγενείς του.

Ο Ντόναλντ Τρίπλετ, γνωστός ως "Donald T." στην επιστημονική βιβλιογραφία, είχε διαγνωστεί από γιατρούς το 1943 με τη νευρογνωστική διαταραχή με την ονομασία «αυτισμός» σε ηλικία 10 ετών.

