Πέντε νεκροί στο Ντονμπάς το τελευταίο 24 ωρο - Εκρήξεις στην περιφέρεια του Κιέβου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.

Στη μεγαλύτερη περιφέρεια του Ντονμπάς, αυτή του Ντονέτσκ, όπου «μάχες διεξάγονται σε όλη τη γραμμή του μετώπου», τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με την προεδρία. Η άλλη περιφέρεια αυτής της ανθρακοφόρου λεκάνης, αυτή του Λουχάνσκ, έγινε στόχος 24 βομβαρδισμών που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ τραυματίσθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, διευκρινίσθηκε από την ίδια πηγή.

Την ίδια στιγμή, στην περιφέρεια του Κιέβου «εκρήξεις ακούσθηκαν στην περιοχή του Βασίλκιφ (νοτιοδυτικά του Κιέβου). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση», σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση που βασίζεται σε πληροφορίες που στέλνουν οι περιφερειακές αρχές.

Footage from the strikes overnight in Kyiv pic.twitter.com/UkrvFAzQN3