Περισσότεροι από 14.000 ύποπτοι συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Ιντερπόλ στη Λατινική Αμερική

Περισσότεροι από 14.000 ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 8.000 όπλα κάθε τύπου, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, τον συντονισμό της οποίας είχε αναλάβει η Ιντερπόλ, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Όπως ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός που εδρεύει στη Λιόν, η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Trigger IX διεξήχθη από τις 12 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου. Κατασχέθηκαν 203 τόνοι κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι φτάνει τα 5,7 δισεκ. δολάρια. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 372 τόνοι χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ναρκωτικών (ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμινών και άλλων).

Συνολικά, οι αρχές χωρών της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής προχώρησαν σε 14.260 συλλήψεις. Κατασχέθηκαν 8.263 παράνομα όπλα και 305.000 γεμιστήρες «στη μεγαλύτερη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας που έχει συντονίσει ποτέ η Ιντερπόλ».

