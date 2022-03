Περού: Τουλάχιστον επτά νεκροί από κατολίσθηση

Ακόμη τρία πτώματα, αυτά μιας μητέρας και των δύο γιων της, ανασύρθηκαν χθες Παρασκευή από σωστικά συνεργεία, αυξάνοντας στους επτά νεκρούς τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της κατολίσθησης στο βόρειο Περού την Τρίτη που έθαψε πολλά σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται καθώς μένει τουλάχιστον ένας αγνοούμενος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την Τρίτη, τόνοι βράχων και χώματος έθαψαν επτά σπίτια χτισμένα σε λόφο στην απομονωμένη πόλη Ρετάμας (5.000 κάτοικοι), σε υψόμετρο 2.800 μέτρων, στην περιφέρεια Λα Λιμπερτάδ, 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμας, που απέχει 16 ώρες οδικώς από την Τρουχίγιο, την πρωτεύουσα της περιοχής.

#URGENT : Latest huge #landslide in the Retamas village (Pataz Province, La Libertad Region, Northern #PERU), product of torrential rains on unstable ground (high slope). pic.twitter.com/z43jsUVsqj