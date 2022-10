Κίνα: Πέταξαν έξω από το συνέδριο του ΚΚ τον πρώην πρόεδρο Χου Τζιντάο

Μια παράξενη σκηνή εκτυλίχθηκε σήμερα στην τελετή λήξης του 20ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Ο πρώην πρόεδρος Χου Τζιντάο οδηγήθηκε συνοδευόμενος στην έξοδο, εμφανώς παρά τη θέλησή του, όπως διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο 79χρονος πρώην πρόεδρος (2003-2013), o οποίος καθόταν εξ' αριστερών του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κλήθηκε από υπαλλήλους να σηκωθεί από τη θέση του.

Προηγουμένως, σύμφωνα με τον Guardian, είχε ανταλλάξει μερικές κουβέντες τόσο με τον Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον πρωθυπουργό της χώρας.

Η σκηνή ούτε εξηγήθηκε, ούτε μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ολοκλήρωσε σήμερα στο Πεκίνο το εικοστό συνέδριό του, στο οποίο αναμενόταν να επισφραγιστεί η στέψη του προέδρου Σι Τζινπίνγκ για τρίτη συναπτή θητεία στην ηγεσία του κόμματος και του κράτους και να πάρει μορφή το πολιτικό μέλλον της χώρας την προσεχή πενταετία.

«Τολμήστε να αγωνιστείτε για τη νίκη», είπε σε θριαμβευτικό τόνο ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της χώρας στην ομιλία του κατά την τελετή λήξης στο Παλάτι του Λαού, το τεράστιο κτίριο σοβιετικού στιλ που δεσπόζει στην αχανή πλατεία Τιενανμέν.

At the Congress of the Communist Party of #China there was an unpleasant incident: The former leader of China, 79-year-old #HuJintao was escorted out of the hall by men in civilian clothes.



The cause of the scandal could be political differences between Hu Jintao and Xi Jinping. pic.twitter.com/55n7JnHtYU