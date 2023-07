Πετρελαιοκηλίδα στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας απειλεί να προκαλέσει «μεγάλη ζημιά» στο περιβάλλον

Ρήγμα σε πετρελαιαγωγό στη Δημοκρατία Κόμι, στο βόρειο δυτικό τμήμα της Ρωσίας, απειλεί με διαρροή 1.000 κυβικών μέτρων πετρελαίου σ' ένα παραπλήσιο ποταμό, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντική περιβαλλοντική καταστροφή, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της κρατικής περιβαλλοντικής ρυθμιστικής αρχής Rosprirodnadzor.

«Υπήρξε ένα ρήγμα σε αγωγό πετρελαίου κοντά στο Ουρίνσκ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας 1.000 κυβικά μέτρα πετρελαίου ενδέχεται να διαρρεύσουν στον ποταμό Κόλβα», έγραψε η αξιωματούχος Σβετλάνα Ραντιόνοβα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Πετρελαιοειδή έχουν εισχωρήσει στο έδαφος και το νερό, αυτή είναι μεγάλη καταστροφή για το περιβάλλον», έγραψε η ίδια.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε αγωγό του κοιτάσματος Γιούζνο-Ος, το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία Nobel Oil LLC. Στην περιοχή έχει σημάνει «συναγερμός».

Εκ μέρους της Nobel Oil δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει ένας άμεσος σχολιασμός για το θέμα αυτό.

Τον Μάιο του 2021, από διαρροή πετρελαίου σε αγωγό στο Κόμι διέρρευσαν 100 τόνοι πετρελαίου, εκ των οποίων εννέα τόνοι κατέληξαν στον ποταμό Κόλβα.

Η πλούσια σε υδρογονάνθρακες περιοχή υπήρξε μάρτυρας σε μια από τις χειρότερες διαρροές πετρελαίου στην ιστορία της Ρωσίας τον Αύγουστο του 1994, όταν το γερασμένο δίκτυο αγωγών της παρουσίασε διαρροή που επισήμως είχε αναφερθεί τότε ότι έφτασε τους 79.000 τόνους ή 585.000 βαρέλια. Ανεξάρτητες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στα 2 εκατομμύρια βαρέλια.

