Ένα βήμα πριν το lockdown βρίσκεται η Νέα Υόρκη

O δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, επιβεβαίωσε την είδηση που έρχεται από τον κυβερνήτη, Andrew Cuomo, ότι η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για ένα καθολικό lockdown - το οποίο είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών- καθώς τα κρούσματα του Covid-19 αυξάνονται συνεχώς.

Ο de Blasio, μέσα από δηλώσεις του συμφώνησε με τον Cuomo, ο οποίος είχε προειδοποιήσει: «Προετοιμαζόμαστε για ένα καθολικό lockdown. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον ιό να συνεχίσει να εξαπλώνεται».

Tην ίδια ώρα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι τόσο υψηλά επίπεδα μόλυνσης έχουν να καταγραφούν από τον Μάιο, τονίζοντας πως πρέπει να σταματήσει η έξαρση, διαφορετικά θα υπάρξει τεράστια πίεση στα νοσοκομεία.

NYC Mayor de Blasio says he agrees with recent comment by Gov. Cuomo about preparing for possibility of a "full shutdown"



"We need to recognize that that may be coming and we've got to get ready for that now, because we cannot let this virus keep growing" pic.twitter.com/pN7UBgVxNI