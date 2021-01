Ποια είναι η νεαρή Αφροαμερικανίδα ποιήτρια που συγκέντρωσε τα βλέμματα στην ορκωμοσία Μπάιντεν

Έκκληση για ενότητα στις ΗΠΑ απηύθυνε με τους στίχους της η νεαρή Αφροαμερικανίδα ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, που αιχμαλώτισε το κοινό κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Ηλικίας μονάχα 22 ετών, η νεαρή γυναίκα, που κατάγεται από το Λος Άντζελες, ντυμένη στα κίτρινα, απήγγειλε ένα ποίημά της με τίτλο «The hill we climb», μια αναφορά στον λόφο του Καπιτωλίου, όπου υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου στις 6 Ιανουαρίου.

Το ποίημά της, το οποίο ολοκλήρωσε μετά την επίθεση, αναφέρεται σε μια «δύναμη που θα διαλύσει το έθνος μας, παρά θα το μοιραστεί». «Αυτή η προσπάθεια σχεδόν πέτυχε, όμως αν και η δημοκρατία μπορεί ενδεχομένως να καθυστερήσει, δεν μπορεί να εξαλειφθεί οριστικά».

Η νεαρή ποιήτρια περιέγραψε τον εαυτό της ως «ένα αδύνατο μαύρο κορίτσι, απόγονη σκλάβων, την οποία μεγάλωσε μια ανύπαντρη μητέρα» και το οποίο βρέθηκε «να απαγγέλλει» μπροστά από έναν πρόεδρο.

Amanda Gorman, the nation's first-ever youth poet laureate, called for Americans to "leave behind a country better than the one we were left" and unify together as she spoke at President Joe Biden's inauguration. https://t.co/cqB4pZpaAv pic.twitter.com/BnAImxmhq6