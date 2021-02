Ποινή φυλάκισης 25 ημερών σε Ρώσο δημοσιογράφο για ένα αστείο στο Twitter

Το δικαστήριο Τβερσκόι της Μόσχας καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 25 ημέρων τον δημοσιογράφο Σεργκέι Σμιρνόφ και αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας Mediazona με την κατηγορία ότι συμμετείχε κατ’ επανάληψη σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που δεν είχαν την άδεια των αρχών, ανακοίνωσε το γραφείο Tύπου του δικαστηρίου, αλλά και ο Ρώσος δημοσιογράφος από την αίθουσα του δικαστηρίου με ανάρτησή του στο Τwitter.

Ο Σμιρνόφ παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, εξαιτίας ενός retweet που έκανε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση, στην οποία τον αποκαλούν τραγουδιστή του πανκ συγκροτήματος Tarakani (κατσαρίδες) Ντμίτρι Σπίριν, λόγω της μεγάλης ομοιότητας που έχει μαζί του. Στο tweet όμως στο οποίο ο Σμιρνόφ έκανε retweet, υπήρχε και μια έκκληση των συνεργατών του Ναβάλνι για συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίες. Το δικαστήριο όμως ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο το retweet του Σμιρνόφ, σε ένα αστείο tweet για τον ίδιο του τον εαυτό.

Russian courts going all in. Sergei Smirnov, editor in chief of the vital independent news outlet @mediazzzona, sentenced to 25 days in jail for retweeting a joke about his resemblance to a rock star who called for protests in support of @navalny. https://t.co/2gTtmoNXSY https://t.co/YRekOE6ye6 pic.twitter.com/8jrgsaak4I