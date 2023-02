Ποινή κάθειρξης 9 ετών στη Ρωσίδα δημοσιογράφο Μαρία Πανομαρένκο για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» ζήτησε η εισαγγελία

Η εισαγγελία ζήτησε την επιβολή ποινής εννέα χρόνων φυλάκισης στη δημοσιογράφο του RusNews Μαρία Πανομαρένκο, η οποία κατηγορείται για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό, μεταδίδει ο ιστότοπος υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info ο οποίος στη Ρωσία έχει ανακηρυχθεί «ξένος πράκτορας».

Η δημοσιογράφος Μαρία Πανομαρένκο από το Μπαρναούλ κατηγορείται ότι δημοσίευσε «ψευδείς ειδήσεις» για τον ρωσικό στρατό στο κανάλι Tsenzoura-net ("όχι στην λογοκρισία") και συγκεκριμένα επειδή έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραφε ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι στο θέατρο της Μαριούπολης

Russian prosecutors have requested 9 years in prison and a ban on being a journalist for five years for Russian journalist Maria Ponomarenko.



Her crime?



Writing the truth about the 🇷🇺 air strike on the Mariupol 🇺🇦 theater, in March, in which hundreds of 🇺🇦civilians were killed. pic.twitter.com/wi99e6gnZ8