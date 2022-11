Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα στο Κίεβο, ενώ καπνός φαίνονταν να υψώνεται πάνω από την πόλη, ανέφερε ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί.

#Ukraine is under attack of #russian missiles. A residential building in #Kyiv is damaged. Ukrainian emergency services on site. Air raid alert goes on. There is a threat of new missiles coming. #RussiaIsATerroristState &must be held accountable for its crimes with all severance. pic.twitter.com/f9x3Rduqup — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 15, 2022

«Η Ρωσία απάντησε στην δυνατή ομιλία του Ζελένσκι στην G20 με μια νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Θέλει υποταγή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter, ο επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών Άντριι Γιερμάκ.

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο από τις πυραυλικές επιθέσεις επλήγησαν δύο κτήρια στην Ουκρανική πρωτεύουσα.