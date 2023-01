Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο

Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία την Κυριακή στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας πριν από τον πόλεμο, και σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διαπίστωσε πως το κτίριο φλέγεται.

«Εχθρικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, στη συνοικία του Κιέβου», ανέφερε ο κ. Σινεχούμποφ μέσω Telegram. «Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται επιτόπου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως μένει να διευκρινιστεί αν και πόσα θύματα υπάρχουν και ποια είναι η έκταση των ζημιών.

Another missile attack on a peaceful Ukrainian city by russian terrorists. Once again, an apartment building in Kharkiv was hit by a missile, and an entire floor was completely destroyed. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/CDkM23wud4