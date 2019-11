Πυρκαγιά απειλεί σπίτια στη Σάντα Μπάρμπαρα των ΗΠΑ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στους λόφους πάνω από την πόλη Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αναγκάζοντας κάποιους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η φωτιά που καίει περιοχές με χαμηλή βλάστηση και δάση ξέσπασε τη Δευτέρα το απόγευμα στο εθνικό δάσος Los Padres και επεκτάθηκε γρήγορα, έχοντας καλύψει μια περιοχή 31.000 στρεμμάτων μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει εκδοθεί εντολή για εκκένωση της περιοχής βόρεια του Φούτχιλ Ρόουντ και του Οντάρε ως τον Τζίμπραλταρ Ρόουντ.

Πυροσβέστες από γειτονικές περιοχές σπεύδουν στη Σάντα Μπάρμπαρα για να βοηθήσουν τις τοπικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που κινείται με γοργούς ρυθμούς, επισήμαναν οι αρχές.

#CaveFire- SBC assisting #LPNF with a vegetation fire on E. Camino Cielo near Painted Cave. IC reports 15 acres wind driven down canyon. Mandatory evacuations have been ordered. C/T 4:13 pic.twitter.com/gkiIJtrw6i