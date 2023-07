Τραγωδία με 6 νεκρούς και 81 τραυματίες από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 έχουν τραυματιστεί μετά από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο, μετέδωσαν την Παρασκευή τα ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων.

🔸 #Incendio in casa di riposo a #Milano : 6 #morti e 81 feriti, tre gravissimi. https://t.co/sTFCImavXf pic.twitter.com/wH36uwYyja

Το πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ιταλίας) την Πέμπτη, και πρόσθεσε ότι πυροσβέστες βρίσκονταν στο σημείο.

Milano, incendio in casa di riposo: 6 morti, due feriti gravi: (Adnkronos) - Le fiamme nella notte nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento https://t.co/VcmeTmuX4j pic.twitter.com/VaUGNGBSCm