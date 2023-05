Πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone

Επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε τομείς όπου αποθηκεύονται καύσιμα σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, όμως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μπόρεσαν τη θέσουν υπό έλεγχο και να τη σβήσουν περίπου δύο ώρες αργότερα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

BREAKING NEWS | Part of an oil refinery in southern Russia is on fire after it was hit by a drone attack. The attack was allegedly carried out by Ukraine.



The fire broke out in the reservoir of the Ilsky oil refinery in

