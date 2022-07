Πυρκαγιές στο Μαρόκο: Άλλοι δύο θάνατοι στα βόρεια της χώρας

Δύο γυναίκες πέθαναν από «ασφυξία» μετά την εκδήλωση αρκετών δασικών πυρκαγιών το βράδυ της Δευτέρας στην επαρχία Λαράς, στο βόρειο Μαρόκο, η οποία είχε ήδη χτυπηθεί πρόσφατα από καταστροφικές φωτιές, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τοπικές αρχές.

Οι θάνατοί τους αυξάνουν στους τέσσερις των αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών στο βόρειο τμήμα του βασιλείου από τα μέσα Ιουλίου.

Τα δύο νέα θύματα «δεν θέλησαν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των τοπικών αρχών να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους που απειλούνταν από τις φωτιές», ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι αρχές στη Λαράς.

