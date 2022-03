Πυρκαγιές στο Τέξας κατέστρεψαν 86 σπίτια - Νεκρή μία αστυνομικός

Πυρκαγιές μετέτρεψαν σε αποκαΐδια 86 σπίτια, το μεγαλύτερο μέρος του χωριού Κάρμπον, στην πολιτεία Τέξας (νότιες ΗΠΑ), όπου τέσσερις φωτιές που καίνε δυτικά του Ντάλας έχουν κάνει στάχτη έκταση 220.000 στρεμμάτων και στοίχισαν τη ζωή σε μια βοηθό σερίφη που βοηθούσε κόσμο στην περιοχή να απομακρυνθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Dallas Morning News.

Οι πυρκαγιές αυτές μαίνονται από την Τετάρτη και την Πέμπτη στην κομητεία Ίστλαντ, περίπου 190 χιλιόμετρα δυτικά του Ντάλας, κι έχουν περιοριστεί μόλις κατά το 30%, ενημέρωσε χθες Σάββατο το Πυροσβεστικό Σώμα του Τέξας.

TEXAS WILDFIRE DISASTER: Fast-moving fires kill 1 and destroy 50 homes west of Fort Worth. Sheriff’s deputy dies trying to evacuate others. @Zohreen reports. https://t.co/32JQIQOEE8 pic.twitter.com/4tl99qD5SG