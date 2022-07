Πυροβολισμοί με τραυματίες στο εμπορικό κέντρο Field’s της Κοπεγχάγης-Συνελήφθη ύποπτος

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά σε ένα εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη σήμερα το απόγευμα.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει ότι αστυνομικοί στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Οι αρχές συνέστησαν σε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν στη θέση τους και να περιμένουν τη βοήθεια της αστυνομίας.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

