Πανικός επικράτησε στο πολυκατάστημα Walmart στο Μισισιπί όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, δύο άνθρωποι φέρονται να έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας αστυνομικός αλλά και ο δράστης τραυματίστηκαν.

There’s a huge law enforcement presence at the #Southaven Walmart @ Southcrest Pkwy, following reports of shots fired. @3onyourside pic.twitter.com/UIhiBbIeyq — Jerrita Patterson (@JerritaP_OnTv) July 30, 2019

#Walmart workers have joined together in a prayer circle, to pray for healing and understanding into what may have happened earlier this morning! Workers are saying a manager was shot in the head. @3onyourside pic.twitter.com/LUtvrt23UA — Jerrita Patterson (@JerritaP_OnTv) July 30, 2019

A tragic and tearful start to the day, as there are reports of shots fired at the #Southaven #Walmart Stay @3onyourside pic.twitter.com/u9QGBCYxpq — Jerrita Patterson (@JerritaP_OnTv) July 30, 2019