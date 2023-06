Πυροβολισμοί σε συναυλία στην Ουάσινγκτον – Πέντε τραυματίες, συνελήφθη ο ένοπλος

Ένα ακόμη περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα σε συναυλία στην Ουάσινγκτον, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε μεταξύ των θεατών και άνοιξε πυρ, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, ο δράστης συνελήφθη.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν στο Gorge Amphitheatre της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν συναυλίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Beyond Wonderland. Όπως αναφέρει το ABC News, τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς.

A suspect was detained in an alleged shooting at a campground near the Gorge Amphitheater in Washington, the sheriff said. https://t.co/Qw5o8U4Ehd

And that was just the Pre-Party. 😈🔥 @RiotTenMusic turned the Cheshire Woods upside down. 🌀😸



THANK YOU, Headliners for an EPIC start to #BeyondPNW! 💖🎉



See you in the campgrounds for night one of the Silent Disco! 🐰🎧 pic.twitter.com/TP0SRu6gZA