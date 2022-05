Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στην Νέα Υόρκη - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα στο σούπερ μάρκετ «Tops» στην περιοχή Μπάφαλο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει νεκρός, ούτε η κατάσταση των τραυματιών.

🚨Graphic video 🚨 Man arrested in military uniform after mass shooting at Tops Supermarket in Buffalo, New York pic.twitter.com/1cSGIYm8VI