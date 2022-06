Πυρπόλησαν τρία χωριά στη Μοζαμβίκη

Άγνωστοι επιτέθηκαν και πυρπόλησαν τρία χωριά στη βόρεια επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου της Μοζαμβίκης, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της χώρας, ο Φιλίπε Νιούζι.

Οι επιθέσεις στα χωριά, στην περιφέρεια Ανκουάμπε, διαπράχθηκαν προχθές Κυριακή, διευκρίνισε ο αρχηγός του κράτους. Οι δράστες λεηλάτησαν σπίτια και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να τραπούν σε φυγή, πρόσθεσε ο πρόεδρος Νιούζι.

Images: ISIS has released photos allegedly depicting a recent attack by Islamic State-affiliated militants targeting civilians in a village in the Ancuabe District of Mozambique's Cabo Delgado Province. pic.twitter.com/oWApWNrqR0