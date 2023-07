Πλημμύρες στον Καναδά: 4 αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, στη Νέα Σκοτία

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, αγνοούνται από χθες Σάββατο εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία της Νέας Σκοτίας, στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

4 missing after record-breaking downpours in Canada #USANews #InternationalNews #NewsUsa [Video] The port city typically receives about 90-100 mm of rain during an average ... https://t.co/CBl0l7Cw54